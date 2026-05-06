Giornata pediatria, Sip: “Estendere cure fino a 18 anni anche negli ospedali” Video News 6 Maggio 2026 07:43 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Putin sempre più solo, teme un golpe o un attentato – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Euro digitale, Crosetto (FdI): “Stop alla dipendenza da provider USA” Video News Unicredit e Commerzbank, in mezzo c’è l’Europa Video News Euro digitale, Falcone (FI): “Moneta del futuro: vantaggi per cittadini e commercianti” Video News Lavoro: a Milano il quinto appuntamento di Assolavoro per il nuovo Ccnl somministrazione Video News Euro digitale, Tridico (M5S): “La sovranità monetaria europea da concorrenza a Visa-Mastercard” Video News Roma Tor Vergata aderisce all’iniziativa ‘Le università per Giulio Regeni’ Video News Lavoro, Treu: “Agenzie protagoniste nel mercato del lavoro” Video News Lavoro, avvocato Bottini: “Somministrazione gode di ottima salute” Video News Lavoro, Baroni (Assolavoro): “Novità Ccnl supportano competitività aziende” Video News Casa, Tinagli (Pd): “Studentati: finanziare l’accessibilità, basta residenze private fuori portata” Video News A Livorno si chiude la Settimana Velica Internazionale 2026: record di partecipazione e successo Carica altri Firenze nubi sparse enter location 15.7 ° C 16.5 ° 14.3 ° 87 % 4.5kmh 75 % Mer 20 ° Gio 22 ° Ven 22 ° Sab 24 ° Dom 17 ° Ultimi articoli Primo Piano Scontro mortale a Scarlino: muore sul colpo un uomo di 56 anni Primo Piano Temporali in tutta la Toscana, fiumi sorvegliati speciali. Allagamenti e alberi caduti a Firenze Politica Mazzeo (Pd) contro l’ipotesi di nuova legge elettorale: “Crea maggioranza artificiali che non esistono nel paese” Sport Festa di fine stagione per la Savino Del Bene Scandicci: salutano tre protagoniste Primo Piano Due casi di virus Chikungunya in Toscana a Livorno e Massa: scattano le disinfestazioni SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Putin sempre più solo, teme un golpe o un attentato – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Euro digitale, Crosetto (FdI): “Stop alla dipendenza da provider USA” Video News Unicredit e Commerzbank, in mezzo c’è l’Europa Video news Video News Putin sempre più solo, teme un golpe o un attentato – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Euro digitale, Crosetto (FdI): “Stop alla dipendenza da provider USA” Video News Unicredit e Commerzbank, in mezzo c’è l’Europa