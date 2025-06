Giovani: Billari (Bocconi), ‘università campus aiutano a sviluppare comunità’ 

(Adnkronos) – “E’ molto importante riuscire a sviluppare una comunità. Quest’ultima aiuta a far crescere le soft skills, cioè le capacità emotive e sociali che vengono discusse molto bene nel libro di Patrizia Fontana e che possono essere sviluppate in modo dialogico durante le lezioni, ma soprattutto all’interno della comunità di studentesse e studenti. Per questo sono fondamentali le università campus”. Così Francesco Billari, rettore dell’università Bocconi, all’incontro di presentazione del volume ‘Dai forma al tuo talento’, di Patrizia Fontana – head hunter, coach e fondatrice del progetto Talents in Motion – svoltosi a Milano, presso la sede di Arca Fondi Sgr. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)