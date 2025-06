Giovani: Panzera (Aidp Lombardia), ‘aziende agiscano su attitudine e non solo su competenze’

(Adnkronos) – “Non possiamo più ‘promettere’ alle persone che trasmetteremo le competenze giuste al momento giusto, perché il mondo è in continua evoluzione. Possiamo agire sull’attitudine, sul potenziare e dando, all’interno delle organizzazioni, la possibilità di far sentire liberi di osare, di innovare e di sbagliare nella maniera ‘giusta’, per poi rimediare e avere un supporto per crescere”. Sono le dichiarazioni di Elena Panzera, Hrd Vp Emea-Ap Sas e presidente di Aidp Lombardia, in occasione della presentazione del libro ‘Dai forma al tuo talento’, nato dall’esperienza diretta di Patrizia Fontana – head hunter, coach e fondatrice del progetto Talents in Motion – che si è svolta a Milano, presso la sede di Arca Fondi Sgr. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)