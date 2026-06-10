Hydrogen Expo 2026: Ghiglia (Sitav Spa), ‘nostra locomotiva merci a H2 in fase di test, poi la

“Per Sitav essere qua all’Expo dell’idrogeno di Piacenza è innanzitutto continuità rispetto a quello che è stato negli ultimi anni, perché abbiamo aderito a questa iniziativa sin dalla sua prima edizione. Quello dell’idrogeno è un settore in crescita, come si può vedere dalla crescita della Fiera stessa, che ci ha accompagnato contestualmente nel nostro progetto di locomotiva merci alimentata idrogeno, che presentiamo al pubblico. Si tratta di una locomotiva merci alimentata a idrogeno, un progetto che ha coinvolto l’Università di Genova, oltre che a tutti gli enti omologativi e certificativi di settore ferroviario ed è stata presentata all’Expo Ferroviaria 2025, alla presenza del ministro Matteo Salvini, che ha partecipato all’inaugurazione e ora siamo in una fase di test preliminare per poi uscire con una serie”. Lo ha detto Antonio Ghiglia, Presidente Sitav Spa, in occasione della V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.