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Hydrogen Expo 2026: Mausoli (Bureau Veritas Italia), ‘necessaria supply chain unita per accelerare

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“Penso che l’idrogeno sia finalmente arrivato alla fase conclusiva. Attualmente, dopo la gestazione di anni di studi di fattibilità e altro, i primi impianti stanno prendendo luce. Come Bureau Veritas affianchiamo le società che vogliono investire in questo ‘nuovo’ mercato, dagli studi di fattibilità sino al commissioning dell’impianto, certificazione e quant’altro. Questa fiera, che riunisce tutta la supply chain dell’idrogeno, per noi è importante per supportare i nostri clienti e partner in questo mercato dell’idrogeno, per dargli vita, perchè è vero che si trova nella fase conclusiva, ma ha ancora bisogno di qualche spinta sull’utilizzo e sull’immissione”. Lo ha detto Simone Mausoli, Hydrogen Senior Business Development Manager di Bureau Veritas Italia, in occasione della V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.

© Riproduzione riservata

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