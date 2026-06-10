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Hydrogen Expo 2026, Velli (Allied Group), ‘Idrogeno settore strategico in cui siamo protagonisti’

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“Abbiamo una duplice presenza all’interno dell’area di Confindustria dedicata all’idrogeno, dove produciamo raccordi per il trasporto dell’idrogeno destinati ai grandi distributori del gas, un business già consolidato e in continua crescita. Dall’altra parte siamo presenti con TecTubi Raccordi per il comparto nucleare, dove siamo leader mondiali nella produzione di componenti piping, raccordi e tubazioni per le centrali nucleari. Siamo contenti di essere qui perché queste manifestazioni consentono di incontrare persone in un contesto più informale rispetto alle classiche riunioni. Come gruppo rappresentiamo una realtà di riferimento per il territorio piacentino e volevamo essere presenti”. Lo ha detto Renato Velli, Consulente di Direzione Aziendale del Gruppo Allied, in occasione della V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 9 all’11 giugno 2026. Ad organizzare la kermesse è Mediapoint & Exhibitions.

© Riproduzione riservata

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