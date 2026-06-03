Immigrazione, Ciriani (FdI): “Su rimpatri grande risultato: in Ue arriva il modello Albania” Video News 3 Giugno 2026 10:44 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Fidanza (FdI): “Italia forte in un’Europa più forte: questo il messaggio degli 80 anni” Video News Repubblica, Zingaretti (Pd): “80 anni di democrazia nel cuore dell’Europa” Video News Tumore del pancreas: Cremolini (Aiom), “Daraxonrasib raddoppia la sopravvivenza e apre una nuova Video News Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà Video News Pediatria, a Padova l’81° Congresso della Sip Video News RiminiWellness – Freddy: innovazione e sostenibilità al servizio del movimento Video News Musica: Filippi (Heineken Italia), ‘Clinker è soluzione digitale che permette di restare in Video News Musica: al Nameless Festival Heineken lancia Clinker, la soluzione digitale che permette di restare Video News RiminiWellness – Wellness Foundation: salute, ambiente e qualità della vita Video News RiminiWellness – Erba Vita: benessere della persona e attenzione all’ambiente Video News RiminiWellness – Ferrarini: il benessere passa da gusto e sostenibilità Video News RiminiWellness – Panatta: allenamento con i pesi alleato della salute Carica altri Firenze poche nuvole enter location 23.8 ° C 24.8 ° 22.7 ° 29 % 3.5kmh 11 % Mer 26 ° Gio 29 ° Ven 25 ° Sab 28 ° Dom 32 ° Ultimi articoli Primo Piano Droga, lavoro nero e evasione fiscale: il bilancio dei controlli al Moto Gp del Mugello Primo Piano Multe stradali e autovelox, a Firenze l’incasso record Motori Fiat svela le foto della nuova Grizzly, così il marchio si rafforza nel segmento C Euro Zoom Ok a hub per migranti extra-Ue, così il “modello Italia-Albania” diventa lo standard Sport Il Livorno batte il Pisa 3-1: la Coppa Toscana Juniores Femminile Under 19 è amaranto SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Fidanza (FdI): “Italia forte in un’Europa più forte: questo il messaggio degli 80 anni” Video News Repubblica, Zingaretti (Pd): “80 anni di democrazia nel cuore dell’Europa” Video News Tumore del pancreas: Cremolini (Aiom), “Daraxonrasib raddoppia la sopravvivenza e apre una nuova Video news Video News Fidanza (FdI): “Italia forte in un’Europa più forte: questo il messaggio degli 80 anni” Video News Repubblica, Zingaretti (Pd): “80 anni di democrazia nel cuore dell’Europa” Video News Tumore del pancreas: Cremolini (Aiom), “Daraxonrasib raddoppia la sopravvivenza e apre una nuova