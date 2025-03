Immobili: ottava edizione di TempoReport, l’osservatorio immobiliare Gruppo Tempocasa

(Adnkronos) – Presentata l’ottava edizione di TempoReport, l’osservatorio immobiliare Gruppo Tempocasa che, grazie al lavoro di TempoLab, il centro studi del Gruppo, analizza le dinamiche evolutive di un comparto in trasformazione. L’analisi scatta una fotografia approfondita dell’andamento del settore nel 2024 e offre una panoramica sulle prospettive per il 2025. Un documento dedicato agli addetti ai lavoro e ai clienti del Gruppo, per orientarsi nel mercato del mattone e del credito. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)