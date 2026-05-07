Impresa: Bella (Confcommercio), ‘Il terziario crea 4 milioni di posti ma è ancora sottovalutato’ Video News 7 Maggio 2026 14:39 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Acqua: Falcone (Gruppo Cap), ‘+19% di investimenti rispetto al 2024’ Video News Ue: Fidanza (FdI), Con maggioranza di centrodentra “spingere per neutralità tecnologica e Video News Ue: Ferlaino (Presidente SocialCom), “Europa tema centrale per i cittadini. Accise, eccessi Video News Acqua: Santagostino (Gruppo Cap), ‘bilancio 2025 fotografa solidità azienda’ Video News Impresa: Lucaselli (FI), ‘Competenze manageriali decisive per competitività e sviluppo delle Video News Impresa: Lazzarelli (Confcommercio), ‘Le PMI devono rafforzare cultura manageriale e competenze per Video News Impresa: Fregolent (IV) ‘Servizi ormai decisivi, serve fine del dualismo industria-terziario’ Video News Impresa: Pizzoglio (Manageritalia), ‘Il terziario è il cuore dell’economia italiana in forte Video News Impresa: Ballarè (Manageritalia), ‘Il terziario è metà del PIL e leva chiave per la crescita Video News Adnkronos Q&A | La demografia cambia la società Video News Pediatra Villani: ‘serve una medicina che segua tutta l’età evolutiva’ Video News Campitiello (MinSal), ‘i bambini il miglior futuro su cui investire’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 21.7 ° C 23 ° 20.9 ° 48 % 3.1kmh 40 % Gio 21 ° Ven 23 ° Sab 25 ° Dom 17 ° Lun 21 ° Ultimi articoli Politica Tre nomi in lizza per il ruolo di garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Toscana Motori Renault 4 E-Tech Plein Sud, un tetto apribile fra passato e presente Sport nazionale Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro Economia Pisa rilancia la ‘Carta Spesa’, aiuti fino a 300 euro Primo Piano Aggredisce la compagna e la minaccia col coltello: arrestato 53enne SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Acqua: Falcone (Gruppo Cap), ‘+19% di investimenti rispetto al 2024’ Video News Ue: Fidanza (FdI), Con maggioranza di centrodentra “spingere per neutralità tecnologica e Video News Ue: Ferlaino (Presidente SocialCom), “Europa tema centrale per i cittadini. Accise, eccessi Video news Video News Acqua: Falcone (Gruppo Cap), ‘+19% di investimenti rispetto al 2024’ Video News Ue: Fidanza (FdI), Con maggioranza di centrodentra “spingere per neutralità tecnologica e Video News Ue: Ferlaino (Presidente SocialCom), “Europa tema centrale per i cittadini. Accise, eccessi