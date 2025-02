Imprese, Gubitta (Unipd): “In società benefit la presenza di donne e giovani è maggiore”

(Adnkronos) – “Le società benefit dimostrano di avere un approccio al governo d’impresa evoluto, moderno e inclusivo. Rispetto alle altre imprese è maggiore la presenza di donne e di persone appartenenti alle classi anagrafiche più giovani. È un’evoluzione che gli studi scientifici dicono essere più capace di generare valore all’interno delle imprese, sia economico sia di impatto”. Lo afferma Paolo Gubitta, presidente del corso di laurea in Management delle imprese sostenibili dell’università di Padova, in occasione della presentazione nuovi risultati della Ricerca nazionale sulle società benefit, condotta da Nativa, Research department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, università di Padova, Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Assobenefit, che ha analizzato per la prima volta le performance economiche delle società benefit, la loro diffusione nazionale, le loro peculiarità in termini di governance e il loro impegno verso gli stakeholder. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)