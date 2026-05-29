Imprese: il Drilling Training Centre di Saipem è hub d’eccellenza in formazione perforazione in Video News 29 Maggio 2026 09:53 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochi Video News Pro Vita & Famiglia: “Libertà di espressione sotto attacco” Video News Riminiwellness, come monitorare il proprio corpo h24 Video News Ambiente-Lavoro 2026: la valorizzazione del preposto al centro del confronto tra sicurezza, Video News Brandi: “Il politicamente corretto è il nuovo grande bavaglio” Video News Riminiwellness, proteine buone per tutti Video News Riminiwellness, da Barilla la pasta che fa bene al corpo e al pianeta Video News Libertà di espressione, Coghe: “In Europa cresce la censura contro il mondo pro life” Video News Eva Vlaardingerbroek: “Chi ha idee non mainstream rischia censura e sorveglianza” Video News Ai: deepfake e clonazioni vocali, la soluzione di Ontier a tutela della voce Video News Oliveti (Adepp): “Obiettivo Casse previdenza è investire nel Paese” Video News Mazzitelli: “Open Fiber fattore strategico di sviluppo” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 27.5 ° C 28.4 ° 26.6 ° 63 % 1kmh 20 % Ven 25 ° Sab 31 ° Dom 29 ° Lun 30 ° Mar 28 ° Ultimi articoli Sport nazionale Aperte le iscrizioni alla Regata delle Isole di Imperia, 10-12 settembre Tecnologia iPhone 18 Pro, nuove indiscrezioni e immagini Approfondimenti Isola del Giglio accessibilità disabili: cosa sapere per organizzare il viaggio Cultura ed Eventi Lucca, ‘Finalmente Estate!’: inclusione e socialità al Centro diurno San Marco Primo Piano Maxi sequestro di gasolio in provincia di Siena: bloccati 105mila litri SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochi Video News Pro Vita & Famiglia: “Libertà di espressione sotto attacco” Video News Riminiwellness, come monitorare il proprio corpo h24 Video news Video News Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochi Video News Pro Vita & Famiglia: “Libertà di espressione sotto attacco” Video News Riminiwellness, come monitorare il proprio corpo h24