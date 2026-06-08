Imprese: Manes (Durst Group), ‘Durst Como rilancerà il distretto tessile comasco’ Video News 8 Giugno 2026 10:00 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Imprese: Durst Group apre il suo terzo polo produttivo a Como Video News Imprese: Riccardi (Durst Group), ‘sviluppiamo sistema che ottimizza processo di produzione’ Video News Imprese: Gamper (Durst Group), ‘investiamo a Como perché è il cuore del tessile’ Video News Terremoto magnitudo 7.8 nelle Filippine, 15 morti e oltre 100 feriti: scatta l’allarme tsunami Video News Solazzi (Findus), ‘sostenibilità ittica da sempre parte del nostro Dna’ Video News Findus rafforza il proprio impegno per mari, oceani e sostenibilità ittica con importanti novità Video News Sostenibilità: Guglielmo (MSC), ‘impegno di Findus esemplare nell’approvvigionamento certificato’ Video News Sostenibilità: Andreoletti (Lifegate), ‘insieme a Findus per la tutela del mare con Aqualis’ Video News ‘Non sono la stupida bionda di nessuno’, Ilenia Rossini racconta la vera Marilyn Monroe Video News Gualtieri Video News Scioperi a giugno 2026, il calendario Video News Ostia, vandali allo stabilimento Vittoria: il messaggio di Enzo Salvi Carica altri Firenze cielo sereno enter location 27.5 ° C 28.4 ° 25.9 ° 49 % 0.9kmh 3 % Lun 29 ° Mar 30 ° Mer 31 ° Gio 29 ° Ven 31 ° Ultimi articoli Lavoro Iziwork rafforza specializzazione gestione personale per settore eventi e supera i 1.000 inserimenti dal 2021 Cronaca Vigili del fuoco di Firenze: “Ratti e piccioni nella caserma centrale” Tecnologia Milan Games Week & Cartoomics 2026 in arrivo Tecnologia Resident Evil Veronica, in arrivo il richiestissimo remake Tecnologia Final Fantasy VII Revelation arriva nel 2027 su console e PC SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Imprese: Durst Group apre il suo terzo polo produttivo a Como Video News Imprese: Riccardi (Durst Group), ‘sviluppiamo sistema che ottimizza processo di produzione’ Video News Imprese: Gamper (Durst Group), ‘investiamo a Como perché è il cuore del tessile’ Video news Video News Imprese: Durst Group apre il suo terzo polo produttivo a Como Video News Imprese: Riccardi (Durst Group), ‘sviluppiamo sistema che ottimizza processo di produzione’ Video News Imprese: Gamper (Durst Group), ‘investiamo a Como perché è il cuore del tessile’