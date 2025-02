Imprese, ministro Urso: “Società benefit crescono di più in innovazione e ricerca”

(Adnkronos) – “Il fatto che le imprese benefit siano anche quelle che crescono di più e meglio in innovazione e ricerca, significa che questa è la strada giusta”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della presentazione dei nuovi risultati della Ricerca nazionale sulle società benefit, condotta da Nativa, Research department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, università di Padova, Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Assobenefit, che ha analizzato per la prima volta le performance economiche delle società benefit, la loro diffusione nazionale, le loro peculiarità in termini di governance e il loro impegno verso gli stakeholder. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)