Imprese, Mutti (Centromarca): “Contribuiamo proattivamente a ricchezza bilancia commerciale”

(Adnkronos) – “Noi non vendiamo un prodotto all’estero, come sistema Paese, ma uno o tanti marchi, per questo siamo diventati importanti e stiamo continuando a crescere. Ciò, infatti, contribuisce in modo attivo e proattivo alla ricchezza anche della nostra bilancia commerciale”. Sono le parole di Francesco Mutti, presidente di Centromarca, a margine dell’evento di presentazione delle evidenze della ricerca ‘La Marca crea valore per l’Italia’, promossa da Centromarca e condotta da Althesys sul valore condiviso dell’industria di marca sul sistema Paese. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)