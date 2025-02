Imprese, Sanesi (Cdc Brindisi-Taranto): “Società benefit sono per noi paradigma di innovazione da sempre”

(Adnkronos) – “Quello delle società benefit è un format innovativo. Noi lo abbiamo sempre interpretato, come Camera di commercio di Brindisi e Taranto, come un soggetto che poteva essere paradigma di innovazione”. Sono le parole di Claudia Sanesi, segretario generale facente funzioni della Camera di commercio di Brindisi-Taranto, alla presentazione dei nuovi risultati della Ricerca nazionale sulle società benefit, condotta da Nativa, Research department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, università di Padova, Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Assobenefit, che ha analizzato per la prima volta le performance economiche delle società benefit, la loro diffusione nazionale, le loro peculiarità in termini di governance e il loro impegno verso gli stakeholder. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)