Industria: Fiocchi (FdI), “Non contrario ad investimenti esteri, ma produzione deve rimanere in Video News 7 Maggio 2026 15:00 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tovaglieri (Lega): “Inaccettabili i tagli della Pac. Lo stipendio degli agricoltori va supportato” Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Acqua: Falcone (Gruppo Cap), ‘+19% di investimenti rispetto al 2024’ Video News Ue: Fidanza (FdI), Con maggioranza di centrodentra “spingere per neutralità tecnologica e Video News Ue: Ferlaino (Presidente SocialCom), “Europa tema centrale per i cittadini. Accise, eccessi Video News Acqua: Santagostino (Gruppo Cap), ‘bilancio 2025 fotografa solidità azienda’ Video News Impresa: Lucaselli (FI), ‘Competenze manageriali decisive per competitività e sviluppo delle Video News Impresa: Lazzarelli (Confcommercio), ‘Le PMI devono rafforzare cultura manageriale e competenze per Video News Impresa: Bella (Confcommercio), ‘Il terziario crea 4 milioni di posti ma è ancora sottovalutato’ Video News Impresa: Fregolent (IV) ‘Servizi ormai decisivi, serve fine del dualismo industria-terziario’ Video News Impresa: Pizzoglio (Manageritalia), ‘Il terziario è il cuore dell’economia italiana in forte Video News Impresa: Ballarè (Manageritalia), ‘Il terziario è metà del PIL e leva chiave per la crescita Carica altri Firenze nubi sparse enter location 21.7 ° C 23 ° 20.9 ° 48 % 3.1kmh 40 % Gio 21 ° Ven 23 ° Sab 25 ° Dom 17 ° Lun 21 ° Ultimi articoli Cronaca Paura per un incidente fra due mezzi pesanti sulla A12: indenne una cisterna di carburante Lavoro Taste of Roma 2026, porte aperte al Gazometro con cucina di ricerca e nuove tendenze Politica Tre nomi in lizza per il ruolo di garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Toscana Salute e Benessere La salute nel piatto? “Insalata di farro con olive e prosciutto pranzo top”, il consiglio del nutrizionista Motori Renault 4 E-Tech Plein Sud, un tetto apribile fra passato e presente SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tovaglieri (Lega): “Inaccettabili i tagli della Pac. Lo stipendio degli agricoltori va supportato” Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Acqua: Falcone (Gruppo Cap), ‘+19% di investimenti rispetto al 2024’ Video news Video News Tovaglieri (Lega): “Inaccettabili i tagli della Pac. Lo stipendio degli agricoltori va supportato” Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Acqua: Falcone (Gruppo Cap), ‘+19% di investimenti rispetto al 2024’