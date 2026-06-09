Innovazione, a BolognaFiere torna We Make Future

Dal 24 al 26 giugno a BolognaFiere torna We Make Future, tra i più grandi festival internazionali dedicati alla tecnologia e all’innovazione digitale. L’evento riunirà più di 800 espositori da tutto il mondo, oltre a imprese, investitori, startup, istituzioni, centri di ricerca, università, enti no-profit e delegazioni internazionali. Ideata e organizzata da Search On Media Group, la fiera sarà un’occasione per sviluppare soluzioni, attivare relazioni e costruire nuove opportunità di business.