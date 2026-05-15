Innovazione: a Mind ‘Together Beyond’, un confronto su Ai, salute e gli spazi urbani del futuro Video News 15 Maggio 2026 07:29 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Legno protagonista dell’economia circolare, oltre il 70% del materiale riciclato in Italia Video News Sanità, a Roma le celebrazioni per la Giornata internazionale dell’Infermiere alla presenza del Video News Morti, feriti e palazzi sventrati a Kiev: “Così Mosca distrugge negoziati” – Notizie dall’Ucraina Video News Made in Italy: Bergesio, ‘Oro Saiwa simbolo dell’identità italiana e di una filiera sostenibile’ Video News Made in Italy: Salvitti, ‘Le filiere integrate sono la chiave per creare valore e rafforzare i Video News Hiv: svolta nella prevenzione, disponibile in Italia la PrEP long acting Video News Trasporti: al Transpotec-Nme Asstra delinea il futuro della mobilità collettiva Video News Legno, Semeraro (Rilegno): “Dal recupero al riutilizzo, l’economia circolare si costruisce con i Video News Rilegno, Bertolini (Bocconi): “Serve un’alleanza tra filiera del legno e imprese per valorizzare la Video News Rilegno, De Lucchi: “Un materiale sostenibile, primitivo e indispensabile per l’uomo” Video News Trump-Xi Jinping, la stretta di mano “super strong” Video News Milioni di fondi Ue della Pac agli Emirati? L’inchiesta Carica altri Firenze nubi sparse enter location 14.6 ° C 15.8 ° 13.4 ° 63 % 3.1kmh 75 % Ven 15 ° Sab 16 ° Dom 22 ° Lun 21 ° Mar 20 ° Ultimi articoli Primo Piano Arrestato a Pontedera per maltrattamenti in famiglia Primo Piano Affitti brevi, Tar respinge i ricorsi contro le norme di Firenze: è giro di vite sugli alloggi turistici Lavoro AI è un moltiplicatore di efficacia per il settore immobiliare Demografica Giornata internazionale della Famiglia, come sta cambiando in Italia e in Europa Sport nazionale Italia e ripescaggio, Iran non riceve visti da Usa e lancia l’ultimatum SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Legno protagonista dell’economia circolare, oltre il 70% del materiale riciclato in Italia Video News Sanità, a Roma le celebrazioni per la Giornata internazionale dell’Infermiere alla presenza del Video News Morti, feriti e palazzi sventrati a Kiev: “Così Mosca distrugge negoziati” – Notizie dall’Ucraina Video news Video News Legno protagonista dell’economia circolare, oltre il 70% del materiale riciclato in Italia Video News Sanità, a Roma le celebrazioni per la Giornata internazionale dell’Infermiere alla presenza del Video News Morti, feriti e palazzi sventrati a Kiev: “Così Mosca distrugge negoziati” – Notizie dall’Ucraina