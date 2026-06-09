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Innovazione, Loria (BolognaFiere): “Wmf è evento unico in Italia”

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“Siamo elettrizzati di ospitare la nuova edizione di We Make Future, un momento di confronto e di formazione nel settore tecnologico. Aspettiamo oltre 30mila visitatori per un evento unico nel suo genere nel panorama italiano, capace di competere con gli altri eventi internazionali. Crediamo che Bologna possa essere il crogiolo di una visione dell’innovazione nuova e più inclusiva”, ha dichiarato Donato Loria, direttore venue di BolognaFiere, a margine della conferenza di presentazione del We Make Future 2026, il festival dedicato all’innovazione tecnologica e digitale che andrà in scena dal 24 al 26 giugno a BolognaFiere.

© Riproduzione riservata

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