Inps: confronto a Sanremo per sviluppare sinergie Italia-Francia-Monaco Video News 29 Maggio 2026 07:52 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Mazzitelli: “Open Fiber fattore strategico di sviluppo” Video News RiminiWellness festeggia 20 anni: sport, innovazione e benessere protagonisti alla Fiera di Rimini Video News Ambiente-Lavoro 2026: Cafà (Cifa), ‘la sicurezza non è un adempimento, ma un valore culturale’ Video News Ambiente-Lavoro 2026: Fiori (Inail), ‘preposto figura centrale nella prevenzione, ma senza adeguati Video News Ambiente-Lavoro 2026: Margiotta (Confsal), ‘a preposto più riconoscimenti economici e maggiori Video News Salute: allergologa Vultaggio, ‘monoclonali riducono eosinofili infiammatori in asma severa e Video News Salute: Ottaviano (UniPd) “biologici riducono infiammazione e controllano sintomi poliposi nasale” Video News Salute: otorinolaringoiatra Cantone, ‘medicina di precisione cruciale in poliposi nasale’ Video News Salute: De Corso (Università Perugia), “farmaci biologici verso somministrazione ogni sei mesi” Video News Salute: Ottaviano (Università di Padova) “poliposi nasale, con farmaci biologici migliore controllo Video News Salute: Congresso Sio, Radici (Gemelli Isola) ‘otorinolaringoiatri a confronto su diagnosi e Video News Salute: Ottaviano (Università di Padova) “poliposi nasale, con farmaci biologici migliore controllo Carica altri Firenze nubi sparse enter location 19.3 ° C 24.3 ° 18.8 ° 67 % 3.6kmh 75 % Ven 24 ° Sab 32 ° Dom 30 ° Lun 31 ° Mar 30 ° Ultimi articoli Primo Piano È sparita 14 anni fa e non è mai stata ritrovata: cosa sta succedendo ora a Farneta Cronaca Ismaele ha fretta di nascere: il parto avviene a casa a San Giovanni Valdarno Primo Piano Truffa ad un’anziana a Lucca, arrestato un uomo: recuperati gioielli per 12mila euro Lavoro Lavoro, Cafà (Cifa): “Indennità per il preposto nei nostri contratti collettivi” Lavoro Lavoro, Fiori (Inail): “Più tutele al preposto, garante della salute e sicurezza” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Mazzitelli: “Open Fiber fattore strategico di sviluppo” Video News RiminiWellness festeggia 20 anni: sport, innovazione e benessere protagonisti alla Fiera di Rimini Video News Ambiente-Lavoro 2026: Cafà (Cifa), ‘la sicurezza non è un adempimento, ma un valore culturale’ Video news Video News Mazzitelli: “Open Fiber fattore strategico di sviluppo” Video News RiminiWellness festeggia 20 anni: sport, innovazione e benessere protagonisti alla Fiera di Rimini Video News Ambiente-Lavoro 2026: Cafà (Cifa), ‘la sicurezza non è un adempimento, ma un valore culturale’