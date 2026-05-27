Italia economia n° 21 del 27 maggio 2026 Video News 27 Maggio 2026 15:57 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Salus tv n° 21 del 27 maggio 2026 Video News The italian diplomatic activity from abroad – May 25, 2026 Video News Foreign press review – May 25, 2026 Video News Financial Forum 2026: la trasformazione della funzione Finance al centro della VI edizione Video News Stati Uniti, il segretario della salute Kennedy cattura 2 serpenti a mani nude e viene morso Video News Financial Forum 2026: Massari (Landscape), ‘dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale’ Video News Financial Forum 2026: Lory (Edison), ‘Cfo oggi è copilota strategico tra finanza e sostenibilità’ Video News Prometeo tv° 21 del 27 maggio 2026 Video News Financial Forum 2026: Iervolino (Kellanova), ‘ora Cfo influenza strategia aziendale’ Video News Financial Forum 2026: Fubini (Corriere della Sera), ‘AI trasforma funzione finance’ Video News Financial Forum 2026: Traverso (iliad Italia), ‘Cfo non presidia più solo i conti, ora è guida Video News Financial Forum 2026: Fracassi (Q8 Italia), ‘funzione finance guida strategie e orienta futuro Carica altri Firenze cielo sereno enter location 30.9 ° C 31.8 ° 28.7 ° 41 % 5.1kmh 0 % Mer 29 ° Gio 33 ° Ven 33 ° Sab 31 ° Dom 30 ° Ultimi articoli Salute e Benessere In Italia 6 mln con disturbi tiroide, arriva podcast in 10 puntate con testimonianze pazienti e specialisti Finanza Corradini (Simest): “In Italia export tiene, fondamentale sistema per crescita” Demografica UPatch, cos’è il “cerotto” intelligente che veglia sui neonati (e gli salva la vita) Salute e Benessere Loizzo (Lega): “Sul social freezing serve approccio realistico e non ideologico” Editoriale In Toscana Biffoni il più forte. M5S giù. Lega fuori anche a Prato SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Salus tv n° 21 del 27 maggio 2026 Video News The italian diplomatic activity from abroad – May 25, 2026 Video News Foreign press review – May 25, 2026 Video news Video News Salus tv n° 21 del 27 maggio 2026 Video News The italian diplomatic activity from abroad – May 25, 2026 Video News Foreign press review – May 25, 2026