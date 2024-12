(Adnkronos) – Formazione, il progetto Diventerò nel mondo di Fondazione Bracco varca i confini italiani; Tour Mondiale Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola arriva a Doha con il Villaggio Italia; Nuovo ufficio postale mobile Vaticano, taglio del nastro in piazza San Pietro; EY Italia fotografa trend e prospettive del private equity alla XXI edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year

; Cassa Depositi e Prestiti, presentato il Piano Strategico 2025-2027: 170 miliardi per competitività, coesione e transizione sostenibile; Iren inaugura 1° impianto europeo per recupero metalli preziosi e materie prime critiche a basso impatto ambientale.

Aree protette, verso una strategia nazionale unitaria

‘One Mission, One Planet’, il rispetto dell’ambiente arriva negli stadi —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)