Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni Video News 11 Aprile 2026 12:56 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo Video News Serena Brancale: “Con ‘Sacro’ ho trasformato ferite in festa, sogno di aprire una scuola di canto” Video News Ungheria al bivio: come finisce l’era Orbán? Video News Serena Brancale: “Con ‘Sacro’ ho trasformato le ferite in una festa” Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 10, 2026 Video News Foreign press review – April 10, 2026 Video News Weekend nero per i treni in Italia Video News Rassegna stampa estera del 10 aprile 2026 Video News Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 10 aprile 2026 Video News Tregua di Pasqua, le posizioni di Mosca e Kiev Video News Mediobanca: 80 anni di sostegno a economia e imprese del Paese Carica altri Firenze cielo sereno enter location 22.5 ° C 24 ° 21.6 ° 39 % 2.7kmh 0 % Sab 21 ° Dom 25 ° Lun 20 ° Mar 19 ° Mer 15 ° Ultimi articoli Primo Piano Anche un 15enne di San Miniato, appassionato di astronomia, fra gli Alfieri della Repubblica Cronaca Esercitazione di protezione civile alle Chiuse dello Scolmatore dell’Arno a Pontedera Sport Il Bisonte Firenze chiude una stagione soddisfacente contro le vicecampionesse di coppa Cev del Chieri Salute e Benessere Guerra Iran-Usa e rischio austerity, Montano (Simi): “Se ci sarà rivedere tutti insieme priorità Ssn” Primo Piano Cocaina e sostanza da taglio nella camera d’albergo: ventenne in manette SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo Video News Serena Brancale: “Con ‘Sacro’ ho trasformato ferite in festa, sogno di aprire una scuola di canto” Video News Ungheria al bivio: come finisce l’era Orbán? Video news Video News Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo Video News Serena Brancale: “Con ‘Sacro’ ho trasformato ferite in festa, sogno di aprire una scuola di canto” Video News Ungheria al bivio: come finisce l’era Orbán?