Jacuzzi® e Leonardo Trulli Resort insieme per promuovere benessere e bellezza

(Adnkronos) – La bellezza della Valle d’Itria e la tecnologia del benessere. È quanto promuovono nelle campagne di Locorotondo in Puglia, Jacuzzi® e Leonardo Trulli Resort che offrono una esperienza unica a chiunque sia in cerca di wellness e natura. Perché Jacuzzi ha reso ancora più esclusiva l’offerta del resort pugliese grazie a Jacuzzi® Virtus, una spa built-in capace di ospitare fino a sei persone con idromassaggio personalizzato, e Jacuzzi® Sasha, un sistema all-in-one che unisce biosauna, doccia emozionale e hammam in un unico percorso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)