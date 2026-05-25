Lavoro, Prudenzano (Confintesa): “Auspichiamo collaborazione tra sindacati e parti datoriali” Video News 25 Maggio 2026 10:33 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Contratti, Margiotta (Confsal): “Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale Video News Contratti, Damiano: “Sfida contrattazione si fa su qualità non sui salari bassi” Video News Lavoro, flessibilità e precariato tra i temi trattati al Festival del Lavoro 2026 Video News Al Festival del Lavoro 2026 una guida per valutare i contratti collettivi Video News Energia, Marangoni (Althesys): ‘Serviranno ingegneri elettrici e giuristi’ Video News Energia, Lorenzoni: ‘Oggi chi autoproduce sfida i grandi fornitori’ Video News Energia, Piunti (Conou): ‘Chimico tra mestieri strategici del futuro’ Video News Contratti, Margiotta (Confsal): “Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale Video News Contratti, Damiano: “Sfida contrattazione si fa su qualità non sui salari bassi” Video News Contratti, Cafà (Cifa Italia): “Appalti e lavoro: guida per verificare equivalenza Ccnl” Video News Ultimo a Tor Vergata: incontro con gli studenti fra confessioni e amore per la musica Video News Hiv: esperti, “Le terapie long acting migliorano l’aderenza” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 30 ° C 31.3 ° 29.2 ° 41 % 6.2kmh 0 % Lun 30 ° Mar 35 ° Mer 32 ° Gio 32 ° Ven 33 ° Ultimi articoli Italia Mondo “Mi veniva da piangere”: Bianca Balti racconta il retroscena su Kim Kardashian Italia Mondo Ecco perché d’estate aumentano litigi e tradimenti nelle coppie Cronaca Lucca, guerra alla plastica nelle scuole: in arrivo venti erogatori d’acqua per gli studenti Lavoro Startup, Barilla e Almacube aprono le candidature per Good food makers 2026 Italia Mondo “Non volevo fare l’annuncio”: Ernia e Valentina Cabassi pronti al matrimonio SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Contratti, Margiotta (Confsal): “Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale Video News Contratti, Damiano: “Sfida contrattazione si fa su qualità non sui salari bassi” Video News Lavoro, flessibilità e precariato tra i temi trattati al Festival del Lavoro 2026 Video news Video News Contratti, Margiotta (Confsal): “Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale Video News Contratti, Damiano: “Sfida contrattazione si fa su qualità non sui salari bassi” Video News Lavoro, flessibilità e precariato tra i temi trattati al Festival del Lavoro 2026