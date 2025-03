LetExpo, Barucco (Tribeca): “Alis diventato hub che emana cultura economica”

(Adnkronos) – “Questo è un evento molto importante, soprattutto da un punto di vista culturale: stamattina abbiamo assistito a dei panel molto interessanti e la presenza dei ministri e rappresentanti dei responsabili istituzionali nostro Paese, ci fanno capire che Alis è diventato un hub che emana cultura ed è una cultura economica, che ci fa capire l’importanza di ritornare a parlare di un tema importante come quello del mare, come quello della logistica, come quello dei trasporti. Oggi trasportare significa mettere in contatto domanda e offerta, quindi entrare nella vita della richiesta di tutti noi”. Così, Gabriele Barucco, Founder di Tribeca, in occasione della giornata di inaugurazione della quarta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)