LetExpo: Grosso (Infrastrutture Venete), ‘presentiamo nostro sistema di automazione delle conche’

(Adnkronos) – “Infrastrutture Venete presenterà domani il proprio sistema di automazione delle conche, un’infrastruttura necessaria per la navigazione: attraverso un sistema di progettazione informatica e sistema IoT siamo infatti in grado di movimentare le conche da remoto. Parleremo poi anche del processo attraverso il quale, con una piattaforma, riusciamo a governare e monitorare i trasporti lungo le idrovie di nostra competenza”. Così Alessandra Grosso, direttore generale di Infrastrutture Venete, a LetExpo, la fiera promossa da Alis, in collaborazione con Veronafiere, punto di riferimento nazionale per il settore della logistica e del trasporto sostenibile. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)