LetExpo, Massolo (Accademia mercantile): “Crea rete tra istituzioni formative e imprese del settore”

(Adnkronos) – “Noi siamo da anni soci di Alis, abbiamo sempre creduto in questo progetto e in questa iniziativa che crea una rete tra le istituzioni formative come le nostre, che preparano tecnici specializzati nel campo della logistica e le imprese del settore”. Queste le parole di Eugenio Massolo, presidente Accademia italiana mercantile Its Mobilità sostenibile Genova alla prima giornata della quarta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)