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L’industria farmaceutica scommette sulle competenze

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REDAZIONE
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Il contesto è sempre più sfidante e impone velocità di reazione di fronte ai rapidi cambiamenti di paradigma. Vale per l’intera industria e in particolare per quella farmaceutica, un settore in cui ricerca e innovazione giocano un ruolo chiave. Le competenze sono un asset irrinunciabile e la formazione è l’unica risposta possibile. Ma servono programmazione strategica e maggiori risorse da investire. Al centro del dibattito: attrazione dei talenti, nuove figure tecniche professionali e il ruolo strategico delle life sciences.

Ospiti del vicedirettore di Adnkronos Fabio Insenga, il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e Giorgio Maracchioni, Presidente Fondazione ITS NTV.

Ascolta il podcast “Equilibri e prospettive del sistema salute” su tutte le piattaforme e su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/)

© Riproduzione riservata

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