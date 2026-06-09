L’industria farmaceutica scommette sulle competenze

Il contesto è sempre più sfidante e impone velocità di reazione di fronte ai rapidi cambiamenti di paradigma. Vale per l’intera industria e in particolare per quella farmaceutica, un settore in cui ricerca e innovazione giocano un ruolo chiave. Le competenze sono un asset irrinunciabile e la formazione è l’unica risposta possibile. Ma servono programmazione strategica e maggiori risorse da investire. Al centro del dibattito: attrazione dei talenti, nuove figure tecniche professionali e il ruolo strategico delle life sciences.

Ospiti del vicedirettore di Adnkronos Fabio Insenga, il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e Giorgio Maracchioni, Presidente Fondazione ITS NTV.

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