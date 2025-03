Malattie cardiovascolari,  Catapano (Sisa): “Garantire accesso a farmaci innovativi”

(Adnkronos) – Vanno “aggiornati” gli strumenti a disposizione “dei medici per raggiungere gli obiettivi dettati dalle linee guida. Questo lo si fa attraverso l’educazione, che spesso manca sia nei medici di medicina generale sia in quelli di specialità, e attraverso un continuo dialogo con le autorità per garantire accesso ai farmaci innovativi utili per raggiungere i goal terapeutici”. Così Alberico Catapano, direttore di Sisa, centro per lo studio, prevenzione e terapia dell’aterosclerosi, della Società italiana di aterosclerosi, professore di Farmacologia all’università degli Studi di Milano, intervenendo a ‘Voices for Silencing’, promossoda Novartis, il 7 e 8 marzo, a Milano per offrire ai cardiologi un momento di formazione e aggiornamento scientifico sulla gestione ottimale del paziente con ipercolesterolemia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)