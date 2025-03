Malattie cardiovascolari, Di Somma (Aisc): “Test lp(a) proteina è salvavita”

(Adnkronos) – “Nelle malattie cardiovascolari la prevenzione è un punto di partenza essenziale. Oggi abbiamo a disposizione dei test diagnostici che possono sicuramente aiutare nel prevenire e nel riconoscere il rischio di una malattia cardiovascolare”. Un esempio è “il test della lp(a)”, la lipoproteina-a “che salva la vita perché, potendo conoscere in anticipo” il rischio di malattia cardiovascolare, “si possono mettere a disposizione tutti i mezzi che ha la medicina” per prevenirne l’evoluzione. Lo ha detto Maria Rosaria Di Somma, consigliere delegato relazioni esterne Aisc, Associazione italiana scompensati cardiaci, partecipando a ‘Voices for Silencing’ un evento rivolto ai cardiologi e organizzato a Milano da Novartis, il 7-8 marzo, per un aggiornamento scientifico sulla gestione ottimale del paziente con ipercolesterolemia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)