Malattie cardiovascolari, Folco (Fipc): “Educazione alla salute fin dalle scuole”

(Adnkronos) – “Possiamo avere a disposizione i migliori farmaci, le migliori soluzioni terapeutiche, ma se ciascuno di noi non è responsabile della propria salute, non è aderente alle terapie prescritte, anche il farmaco migliore al mondo non ha efficacia. È necessario fare educazione a tutti i livelli, partendo proprio dalle scuole. Anche i bambini, fin dall’inizio, devono essere educati al concetto di essere responsabili della propria salute”. Così Emanuela Folco, presidente di Fondazione italiana per il cuore (Fipc), partecipando all’evento ‘Voices for Silencin’ organizzato, il 7-8 marzo da Novartis a Milano, per offrire ai cardiologi un’esperienza di formazione e condivisione attraverso un aggiornamento scientifico sulla gestione ottimale del paziente con ipercolesterolemia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)