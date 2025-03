Malattie rare, Ambroso (FedEmo): “Il nostro obiettivo è far conoscere l’emofilia”

(Adnkronos) – “Far conoscere l’emofilia anche alla gente è importante per cercare di evitare lo stigma e l’isolamento sociale causato dalla paura di ciò che non si conosce”. Così Luigi Ambroso, vicepresidente di FedEmo, in occasione della seconda tappa del roadshow del progetto “Blood Inclusivity” ideato da Sobi Italia. L’evento ha ricevuto il patrocinio delle Associazioni Pazienti La Lampada di Aladino ETS, l’Associazione Italiana Porpora Immune Trombocitopenica (Aipit), la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) e la Federazione Italiana Malattie Rare (Uniamo). —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)