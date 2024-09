Malattie rare, ematologa Napolitano: “Piastrinopenia immune causa episodi emorragici improvvisi”

(Adnkronos) – “La piastrinopenia immune è una condizione patologica nella quale la conta piastrinica si riduce drasticamente, raggiungendo livelli che possono determinare dei sanguinamenti. Sotto il profilo clinico, ci si accorge di essere affetti da Itp perché, in maniera abbastanza improvvisa, si possono verificare degli episodi emorragici, soprattutto dei sanguinamenti a carico della cute e delle mucose. Quindi sangue dal naso, epistassi, sangue dalle gengive, petecchie ed ecchimosi sul corpo”. Lo afferma Mariasanta Napolitano, professoressa di Ematologia presso l’università degli studi di Palermo e responsabile Uos emostasi e trombosi, Aoup “P. Giaccone” di Palermo, in occasione del 51° congresso nazionale Sie – Società italiana di ematologia, in svolgimento al MiCo di Milano dal 23 al 25 settembre e al quale è presente anche Sobi, azienda biofarmaceutica con focus su malattie ematologiche rare o poco conosciute, e oncoematologia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)