Malattie rare, ematologo Pinto: “Linfoma diffuso a grandi cellule B colpisce circa 20 italiani ogni 100 mila all’anno”

(Adnkronos) – “Il linfoma diffuso a grandi cellule B è il prototipo dei linfomi di tipo non-Hodgkin aggressivo. La sua incidenza in Italia è di circa 18-20 casi ogni 100mila persone per anno, quindi è una neoplasia linfatica che ha un’incidenza importante, simile a quella del carcinoma della vescica”. Sono le parole di Antonello Pinto, direttore Sc ematologia oncologica dell’Istituto nazionale dei tumori Irccs Fondazione “G. Pascale”, a margine del 51° congresso nazionale Sie – Società italiana di ematologia, in svolgimento al MiCo di Milano dal 23 al 25 settembre e al quale è presente anche Sobi, azienda biofarmaceutica con focus su malattie ematologiche rare o poco conosciute, e oncoematologia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)