(Adnkronos) – Manuele Velo, nel nuovo episodio del vodcast Adnkronos, racconta il suo debutto in ‘Mare Fuori 5’. L’attore è tra le new entry nel cast, interpreta Tommaso: il nuovo “chiattillo” dopo Filippo (interpretato da Nicolas Maupas). Per Velo è anche l’occasione per ripercorrere i momenti che l’hanno portato ad ottenere il ruolo, per svelare i suoi sogni – come interpretare Ultimo in un biopic – e la sua passione per la musica. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)