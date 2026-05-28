Manufacturing Forum 2026: al centro sfide e futuro di un settore sempre più influenzato da Video News 28 Maggio 2026 09:28 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Manufacturing Forum 2026: Rigoni (SD Worx), ‘dati e persone nuove leve strategiche del settore’ Video News Zagaria (Doc Pharma), ‘con equivalenti 7 mld di risorse liberate in 12 anni’ Video News Bellezza: Syoss si rinnova e allarga la sua offerta Video News Bellezza: Romano (Henkel), ‘consumatori sempre più attenti a ingredienti’ Video News Bellezza: Pesapane (Henkel), ‘le persone cercano prodotti professionali, ma semplici’ Video News Tajani a Cipro per riunione ministri Esteri Ue Video News Sanità, Rossi (Simg): ‘medico di medicina generale punto di riferimento per salute donna’ Video News Farmaceutica, Morrissey (Organon): ‘investire in salute femminile è strategico per futuro’ Video News Sanità, ginecologo Trojano: ‘per patologie femminili serve approccio multidisciplinare’ Video News Sanità, neurologo Barbanti: ‘collaborazione tra specialisti decisiva contro l’emicrania’ Video News Italia economia n° 21 del 27 maggio 2026 Video News Salus tv n° 21 del 27 maggio 2026 Carica altri Firenze pioggia moderata enter location 21.2 ° C 22.1 ° 19.8 ° 68 % 0.9kmh 40 % Gio 31 ° Ven 31 ° Sab 31 ° Dom 29 ° Lun 29 ° Ultimi articoli Primo Piano Arezzo, adolescente perseguitato tra social e violenza: cinque giovani denunciati Cultura ed Eventi Da Piombino alla tv nazionale, Mario conquista La Ruota della Fortuna e commuove Gerry Scotti Economia “Massa non sarà più una città?”. Il dato europeo accende lo scontro sul futuro urbano Italia Mondo Il ‘tesoro fantasma’ di Messina Denaro riappare dopo decenni: sequestrati 200 milioni Euro Zoom Come l’Europa può evitare di diventare una “colonia” tra Washington e Pechino? SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Manufacturing Forum 2026: Rigoni (SD Worx), ‘dati e persone nuove leve strategiche del settore’ Video News Zagaria (Doc Pharma), ‘con equivalenti 7 mld di risorse liberate in 12 anni’ Video News Bellezza: Syoss si rinnova e allarga la sua offerta Video news Video News Manufacturing Forum 2026: Rigoni (SD Worx), ‘dati e persone nuove leve strategiche del settore’ Video News Zagaria (Doc Pharma), ‘con equivalenti 7 mld di risorse liberate in 12 anni’ Video News Bellezza: Syoss si rinnova e allarga la sua offerta