Manufacturing Forum 2026: Bonacossa (ILPRA), ‘innovazione e cultura del dato per una manifattura Video News 27 Maggio 2026 10:02 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Il Manufacturing Forum 2026 ha riunito aziende, manager e professionisti per discutere le grandi Video News Manufacturing Forum 2026: Gasparini (Him Co), ‘competenze e formazione continua per affrontare il Video News Manufacturing Forum 2026: Moi (NLMK Verona), ‘sfida è coinvolgere e mantenere persone e nuove Video News Manufacturing Forum 2026: Alberti (Rheinmetall Italia), ‘fabbrica intelligente e AI futuro Video News Manufacturing Forum 2026: al centro sfide e futuro di un settore sempre più influenzato da Video News Tumori, LabNet compie 20 anni: a Roma il punto su risultati e sfide future Video News Mobilità: Tavazza (Locauto), ‘orgogliosi di tornare nel noleggio a lungo termine’ Video News Locauto Group lancia Locauto One+: flessibilità e formule su misura per il noleggio a lungo termine Video News Mobilità: Scognamiglio (Locauto), ‘privati e partite iva hanno bisogno di flessibilità’ Video News bankitalia Video News Orsini europeista critico, Meloni difende la sovranità Video News Ematologo Corradini, ‘per lavoro di LabNet necessario il riconoscimento istituzionale’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 29.9 ° C 31.3 ° 28.8 ° 50 % 1.5kmh 0 % Mer 33 ° Gio 33 ° Ven 32 ° Sab 32 ° Dom 31 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi Hai solo 15 minuti per uscire: la nuova sfida dell’università di Pisa conquista gli studenti Italia Mondo X Factor 2026, il tavolo si rinnova: chi è la novità della stagione Italia Mondo Cos’è Eid al Adha e perché viene celebrata anche in Italia Italia Mondo Ti lavi il viso così d’estate? Gli errori nella skincare estiva che fanno invecchiare la pelle Economia Un milione di euro per l’apicoltura toscana: al via i finanziamenti per la campagna 2026-2027 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Il Manufacturing Forum 2026 ha riunito aziende, manager e professionisti per discutere le grandi Video News Manufacturing Forum 2026: Gasparini (Him Co), ‘competenze e formazione continua per affrontare il Video News Manufacturing Forum 2026: Moi (NLMK Verona), ‘sfida è coinvolgere e mantenere persone e nuove Video news Video News Il Manufacturing Forum 2026 ha riunito aziende, manager e professionisti per discutere le grandi Video News Manufacturing Forum 2026: Gasparini (Him Co), ‘competenze e formazione continua per affrontare il Video News Manufacturing Forum 2026: Moi (NLMK Verona), ‘sfida è coinvolgere e mantenere persone e nuove