Manufacturing Forum 2026: Solidoro (UniMiB), ‘necessarie organizzazioni più fluide e orientate alle Video News 27 Maggio 2026 11:19 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Il Manufacturing Forum 2026 ha riunito aziende, manager e professionisti per discutere le grandi Video News Manufacturing Forum 2026: Bonacossa (ILPRA), ‘innovazione e cultura del dato per una manifattura Video News Manufacturing Forum 2026: Gasparini (Him Co), ‘competenze e formazione continua per affrontare il Video News Manufacturing Forum 2026: Moi (NLMK Verona), ‘sfida è coinvolgere e mantenere persone e nuove Video News Manufacturing Forum 2026: Alberti (Rheinmetall Italia), ‘fabbrica intelligente e AI futuro Video News Manufacturing Forum 2026: Biasotti (Everllence), ‘per leadership consapevole superare paura e Video News Manufacturing Forum 2026: Cavallo (Cabbia Group), ‘vero salto qualità nasce da benessere persone’ Video News Manufacturing Forum 2026: Bortoluz (AMA), ‘capitale umano e cambiamento chiavi per restare Video News Manufacturing Forum 2026: Rigoni (SD Worx), ‘dati e persone nuove leve strategiche del settore’ Video News Manufacturing Forum 2026: al centro sfide e futuro di un settore sempre più influenzato da Video News Tumori, LabNet compie 20 anni: a Roma il punto su risultati e sfide future Video News Mobilità: Tavazza (Locauto), ‘orgogliosi di tornare nel noleggio a lungo termine’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 29.9 ° C 31.3 ° 28.8 ° 50 % 1.5kmh 0 % Mer 33 ° Gio 33 ° Ven 32 ° Sab 32 ° Dom 31 ° Ultimi articoli Motori Renault Rafale, il Caudron C.460 torna a volare dopo 90 anni Motori Hyundai IONIQ 9, il SUV elettrico che convince design e sicurezza Motori Honda SH125, 25 anni celebrati tra arte, marmo e sostenibilità Motori Lotus presenta Emira 420 Sport, la più potente e leggera di sempre Lavoro Previdenza, Oliveti (Adepp): “1,65 mln iscritti a casse, 130mila pensionati attivi” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Il Manufacturing Forum 2026 ha riunito aziende, manager e professionisti per discutere le grandi Video News Manufacturing Forum 2026: Bonacossa (ILPRA), ‘innovazione e cultura del dato per una manifattura Video News Manufacturing Forum 2026: Gasparini (Him Co), ‘competenze e formazione continua per affrontare il Video news Video News Il Manufacturing Forum 2026 ha riunito aziende, manager e professionisti per discutere le grandi Video News Manufacturing Forum 2026: Bonacossa (ILPRA), ‘innovazione e cultura del dato per una manifattura Video News Manufacturing Forum 2026: Gasparini (Him Co), ‘competenze e formazione continua per affrontare il