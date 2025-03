Marone (Federcostruzioni): “Fiera importantissima anche per il settore delle costruzioni”

(Adnkronos) – “Questa fiera è importantissima perché è un riferimento per quello che deve essere oggi la transizione energetica” Lo ha detto Paola Marone Presidente di Federcostruzioni – all’interno di Federcostruzioni c’è la filiera che rappresenta tutto il mondo delle costruzioni, la Federazione di Confindustria che rappresenta la filiera italiana del mercato edile e infrastrutturale e che oggi ha Rimini ha siglato un accordo triennale con la fiera e il Key the Energy and Transition Expo. “Per noi sarà fondamentale per costruire nei prossimi anni abbiamo produttori importantissimi che sono energivori. Oggi abbiamo un problema enorme perché il costo dell’energia in Italia è il più alto in Europa e l’Europa ce l’ha più alto rispetto agli altri competitor. Quindi per noi è fondamentale partecipare a questa fiera e avere questa sinergia perché noi sicuramente dobbiamo mettere in atto tutta una serie di azioni per tutelare le nostre produzioni che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy.” —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)