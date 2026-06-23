Massimo Dapporto: “Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi” Video News 23 Giugno 2026 09:51 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News AdnTalks | Intervista ad Angelo Bonelli Video News Sace lancia piano strategico 2026-2028, 150mld per imprese e Made in Italy Video News Fii Priority, Hovland: “Il futuro dell’AI? Controllare dati e modelli senza kill switch esterni” Video News Agostiniani (Sip): “Ogni anno nasce il 4% di bambini in meno rispetto all’anno precedente” Video News Immigrazione, Ceccardi (Lega): “Rivoluzione copernicana: il Pe viene sulle posizioni della Lega” Video News Hackerato profilo Telegram del sindaco Sobyanin: “Mosca brucerà” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adn Video News maturita Video News A New York ‘Investing in Southern Italy’, per promuovere innovazione, competitività e crescita Video News Adnkronos Q&A, Natalità, fertilità e maternità: la rete a tutela dei bambini Video News AdnTalks, Boccia: “Io il Rasputin di Bisceglie? Non conoscono il valore di Schlein” Video News Edilizia: al Senato si è discusso di edifici più sani per il futuro delle città Video News AdnTalks, Boccia: “Vannacci nella coalizione di centrodestra? Sarebbe la morte di Forza Italia” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 30.8 ° C 31.1 ° 29.6 ° 53 % 0.5kmh 0 % Mar 35 ° Mer 33 ° Gio 37 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Ultimi articoli Cronaca Sicurezza in Versilia, controlli a tappeto della Polizia: tre arresti e oltre mille persone identificate Cultura ed Eventi Università di Pisa, il 24 e 25 giugno i Digital & Tech Days: 24 aziende a colloquio con studenti e ricercatori Sport nazionale Marquez resta in Rosso, è ufficiale il rinnovo con la Ducati fino al 2028 Cultura ed Eventi Guida Gambero Rosso 2027, a Lucca il premio per il gelatiere emergente: riconoscimenti storici per Cutelli e Dondoli Economia Turismo, a settembre parte il nuovo volo charter diretto tra Vilnius e l’aeroporto di Grosseto SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News AdnTalks | Intervista ad Angelo Bonelli Video News Sace lancia piano strategico 2026-2028, 150mld per imprese e Made in Italy Video News Fii Priority, Hovland: “Il futuro dell’AI? Controllare dati e modelli senza kill switch esterni” Video news Video News AdnTalks | Intervista ad Angelo Bonelli Video News Sace lancia piano strategico 2026-2028, 150mld per imprese e Made in Italy Video News Fii Priority, Hovland: “Il futuro dell’AI? Controllare dati e modelli senza kill switch esterni”