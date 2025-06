Mattei (Inc), ‘Masochismo informativo che danneggia la democrazia’

(Adnkronos) – “Gli italiani si informano presso i canali di cui si fidano meno. Otto su dieci faticano a riconoscere le notizie false, ma quattro su dieci le condividono comunque. Questo sistema inconsapevole alimenta una disinformazione che è costruita e pericolosa per la democrazia.” Così Paolo Mattei, vicepresidente di Inc, durante la presentazione della ricerca “Senza filtri: l’informazione nell’epoca della disintermediazione tra opportunità e caos”, avvenuta a margine dell’evento per i 50 anni dell’agenzia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)