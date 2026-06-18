Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’ Video News 18 Giugno 2026 08:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News GNL e BioGNL, consumi in crescita nel 2025: il settore navale spinge il mercato Video News Maturità 2026, temi di italiano: dall’Assemblea Costituente al discorso di Saragat, Pavese e Video News Telemarketing Video News Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’ Video News Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’ Video News IA, a Milano ServiceNow insegna alle aziende ad adottare l’innovazione Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video News Ucraina colpisce la raffineria di Mosca, l’attacco con droni Video News Trump firma l’accordo Iran-Usa alla cena di Versailles. Macron: “Bravo” – Video Video News Gli Iron Maiden debuttano a San Siro: “Che sogno suonare qui” Video News Gli Iron Maiden debuttano a San Siro: “Che sogno suonare qui” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 26.4 ° C 26.7 ° 25.6 ° 53 % 0.6kmh 5 % Gio 35 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 40 ° Lun 40 ° Ultimi articoli Cronaca I medici toscani conquistano i PediaGames: è loro la vittoria nazionale Italia Mondo Ultimo, un palco da 140 metri per il concerto evento a Tor Vergata Salute e Benessere Farmaceutica: 80 anni di Bms in Italia, 42 molecole in sviluppo e 120 studi clinici in corso Cultura ed Eventi Riapre il Museo di Geologia e Paleontologia di Firenze: spazi rinnovati e inclusivi grazie ai fondi del PNRR Motori A Milano la terza edizione dei Dealer Awards SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News GNL e BioGNL, consumi in crescita nel 2025: il settore navale spinge il mercato Video News Maturità 2026, temi di italiano: dall’Assemblea Costituente al discorso di Saragat, Pavese e Video News Telemarketing Video news Video News GNL e BioGNL, consumi in crescita nel 2025: il settore navale spinge il mercato Video News Maturità 2026, temi di italiano: dall’Assemblea Costituente al discorso di Saragat, Pavese e Video News Telemarketing