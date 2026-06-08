‘Non sono la stupida bionda di nessuno’, Ilenia Rossini racconta la vera Marilyn Monroe Video News 8 Giugno 2026 08:24 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Gualtieri Video News Scioperi a giugno 2026, il calendario Video News Ostia, vandali allo stabilimento Vittoria: il messaggio di Enzo Salvi Video News SATEC 2026, industria italiana al centro tra innovazione e scenari globali Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo Video News Maturità 2026, come funziona – Video Video News Pfas: nasce il progetto UniGe-AmSpec-Conou per un monitoraggio rapido con dispositivi in carta Video News SATEC, Formenti (Confindustria Nautica): “Su dazi Usa superata fase di incertezza” Video News Luca Carboni: “Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione” Video News SATEC, Spannaus: “Dazi Trump accelerano nuovo equilibrio economico globale” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 22.3 ° C 22.8 ° 21.7 ° 63 % 1.3kmh 0 % Lun 29 ° Mar 30 ° Mer 31 ° Gio 29 ° Ven 31 ° Ultimi articoli Economia Sanità a Santa Croce sull’Arno, la casa di comunità ottiene la certificazione Pnrr Primo Piano Livorno si sveglia con un morto ammazzato: ucciso a colpi di pistola un 31enne di origine turca Primo Piano Brucia un’azienda di materiale plastico a Vicopisano: colonna di fumo visibile a chilometri Italia Mondo Si concludono le nozze di Dua Lipa a Palermo: risarcimenti per le proteste Motori BMW M2 xDrive, arriva la trazione integrale SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Gualtieri Video News Scioperi a giugno 2026, il calendario Video News Ostia, vandali allo stabilimento Vittoria: il messaggio di Enzo Salvi Video news Video News Gualtieri Video News Scioperi a giugno 2026, il calendario Video News Ostia, vandali allo stabilimento Vittoria: il messaggio di Enzo Salvi