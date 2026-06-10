Nuclear Expo 2026: Ferrante (Nuclear Advisory), ‘ritorno nucleare è opportunità per industria

“Per noi, come società di consulenza nucleare, essere presenti qui a Piacenza è importante perché crediamo nel ritorno del nucleare in Italia. Siamo un primo passo per l’ottenimento del Ddl sul nucleare, quindi ci aspettiamo che l’Italia come secondo gruppo manifatturiero europeo per il nucleare possa dare un un intervento importante per la supply chain futura italiana, ma soprattutto per la supply chain europea”. Sono le parole di Luca Ferrante, Fondatore N/A Nuclear Advisory, alla II edizione di Nuclear Power Expo, la prima fiera e conferenza italiana dedicata all’energia nucleare, organizzata da organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.