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Nuclear Expo 2026: Monti (Ain), ‘filiera già attiva all’estero, presto anche in Italia’

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REDAZIONE
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“Il dibattito è stato interessante perché ha portato alla ribalta le capacità e competenze dell’industria nucleare italiana, incluse anche le difficoltà che può incontrare, in particolare nei progetti all’estero. Inoltre, ha dato dei messaggi chiari all’audience, che è interessata a entrare in questa catena di fornitura. Pertanto, c’è stato un confronto che ha fatto capire a chi ancora non è nel settore quali sono le opportunità e le difficoltà per fare parte della filiera nucleare italiana, che è già molto attiva all’estero, ma che ci aspettiamo diventerà presto attiva sul programma nazionale che si sta definendo proprio in questi giorni”. E’ quanto affermato da Stefano Monti, Presidente Ain – Associazione italiana nucleare, parlando del convegno ‘La supply chain italiana del nucleare: prospettive e criticità’, nel contesto della II edizione di Nuclear Power Expo, la prima fiera e conferenza italiana dedicata all’energia nucleare, organizzata da organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.

© Riproduzione riservata

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