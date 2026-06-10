27.7 C
Firenze
mercoledì 10 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nuclear Expo 2026: Sanguineti (ATV), ‘Ripartire da zero nel nucleare richiede sforzi enormi’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

“Il nucleare è l’applicazione critica per antonomasia. Ci sono paesi come Francia e Regno Unito che hanno raggiunto uno stadio di maturità consolidato, non avendo mai interrotto il percorso di esercizio delle centrali. L’Italia, invece, ha deciso molti anni fa di fermarsi e ripartire da zero significa affrontare sforzi enormi. Il Governo ha abbracciato l’idea che l’energia nucleare possa essere una fonte affidabile, sicura e a un prezzo ragionevole, mentre il Parlamento ha recentemente approvato una legge che consente di avvicinarsi a questo obiettivo. Siamo però ancora nelle fasi veramente preliminari”. È quanto affermato Enrico Sanguineti, direttore generale di ATV (Advanced Technology Valve), nel corso della II edizione di Nuclear Power Expo, la prima fiera e conferenza italiana dedicata all’energia nucleare, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.7 ° C
28.7 °
25.4 °
42 %
2.7kmh
16 %
Mer
28 °
Gio
27 °
Ven
29 °
Sab
33 °
Dom
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eurofocus (2172)Adnkronos (2017)ultimora (1156)Video Adnkronos (374)ImmediaPress (291)demografica (179)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati