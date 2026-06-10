Nuclear Expo 2026: Sanguineti (ATV), ‘Ripartire da zero nel nucleare richiede sforzi enormi’

“Il nucleare è l’applicazione critica per antonomasia. Ci sono paesi come Francia e Regno Unito che hanno raggiunto uno stadio di maturità consolidato, non avendo mai interrotto il percorso di esercizio delle centrali. L’Italia, invece, ha deciso molti anni fa di fermarsi e ripartire da zero significa affrontare sforzi enormi. Il Governo ha abbracciato l’idea che l’energia nucleare possa essere una fonte affidabile, sicura e a un prezzo ragionevole, mentre il Parlamento ha recentemente approvato una legge che consente di avvicinarsi a questo obiettivo. Siamo però ancora nelle fasi veramente preliminari”. È quanto affermato Enrico Sanguineti, direttore generale di ATV (Advanced Technology Valve), nel corso della II edizione di Nuclear Power Expo, la prima fiera e conferenza italiana dedicata all’energia nucleare, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.