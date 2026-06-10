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Nuclear Expo 2026: Scuratti (Valvitalia Group), ‘certificazione Asme obiettivo 2027’

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“Per noi è importante essere presenti all’interno di questa manifestazione perché Valvitalia si sta approcciando al mondo del nucleare attraverso la certificazione Asme, che abbiamo come obiettivo di raggiungere entro giugno 2027. Pertanto, questa kermesse in ambito nucleare è proprio la fiera ideale per mostrare al mondo che anche Valvitalia sarà presente in questo ambito”. A dirlo Claudio Scuratti, Nuclear Product Manager Valvitalia Group, intervenendo alla II edizione di Nuclear Power Expo, la prima fiera e conferenza italiana dedicata all’energia nucleare, organizzata da organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.

© Riproduzione riservata

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