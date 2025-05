Nuclear Power-Expo, Artizzu (Sogin): “Sogin centrale per ripresa produzione nucleare in Italia”

(Adnkronos) – “In un contesto di ripresa del nucleare, il ruolo di Sogin deve essere quello della valorizzazione delle proprie competenze, che sono quelle rimaste dopo quarant’anni di fermo, sempre aggiornate e sempre pronte a intervenire sulle parti critiche dell’impianto. Sogin, quindi, nel caso di ripresa del nucleare, si pone come gestore di uno o più impianti per la ripresa della produzione dal nucleare termoelettrico”. Sono le dichiarazioni di Gian Luca Artizzu, amministratore delegato Sogin, a margine della prima edizione di Nuclear Power-Expo, la manifestazione in svolgimento dal 21 al 23 maggio 2025 nel quartiere fieristico del Piacenza Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions, che punta a diventare l’evento di riferimento a livello nazionale nel comparto dell’energia nucleare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)