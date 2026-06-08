29.8 C
Firenze
lunedì 8 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nucleare, Pichetto Fratin: “Un Paese moderno deve avere autonomia, parte del mix con rinnovabili e

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
29.8 ° C
30.8 °
27.1 °
54 %
2.2kmh
11 %
Lun
29 °
Mar
29 °
Mer
30 °
Gio
25 °
Ven
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2206)ultimora (1165)ImmediaPress (304)Video Adnkronos (294)sport (95)salute (83)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati